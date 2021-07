Prognose der Sutor Bank: Warum Value-Titel jetzt boomen

Value-Titel übernehmen die Dominanz von Growth-Werten, werthaltige Klassiker profitieren besonders von der Erholung der Wirtschaft und sowohl Value- als auch Growth-Titel sollten fester Portfolio-Bestandteil sein, so lautet die Prognose der Hamburger Sutor Bank.

In den vergangenen Wochen hat sich viel verändert: Urlaub ist wieder möglich und Homeoffice keine Pflicht mehr, die Zahl der Kurzarbeiter ist deutlich zurückgegangen und auch die Industrie boomt wieder. Doch eine große Veränderung hat sich nach Ansicht der Hamburger Sutor Bank nahezu unbemerkt am Kapitalmarkt ereignet: Nach Jahren der Growth-Dominanz haben im Börsenwettstreit Value-Aktien gegen Wachstumstitel nun wieder die Value-Titel die Nase vorn.

Seit 2016 war das Bild geprägt von den Erfolgsgeschichten der Wachstumsaktien – insbesondere von den Technologiewerten. Darüber hinaus betrachtet zeigt sich jedoch, dass Value-Aktien langfristig sogar den wachstumslastigen MSCI World Index outperformt haben. Anleger sollten daher auf eine gute Mischung verschiedener Investmentstile achten.