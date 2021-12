Prüfe jetzt deinen Freistellungsauftrag für 2022

Es kann also durchaus Sinn machen, Gewinne bis zu dieser Grenze zu realisieren, um dann die gleichen ETFs wieder zu kaufen. Bei einer attraktiven Direktbank sind die Transaktionskosten ohnehin sehr gering. Bei sogenannten Neobrokern gibt es sogar den Gratis-Handel (s. Magazin unten) bzw. extrem günstige Handelskonditionen. Transaktionskosten sollten dich also nicht hindern, deine Steuerlast bei der ETF-Anlage zu optimieren. Verfalle aber nicht ins Spekulieren, sondern bleibe deiner globalen ETF-Anlage treu. Natürlich kannst du diese Aktion auch gleich mit dem Rebalancing verbinden. Darunter versteht man die Anpassung an die ursprünglich gewählte Strategie. Solltest du gar nicht genau wissen, welches Portfolio zu dir passt, dann nutze gleich den Risikorechner.

Tipp: Wenn du dich nun fragst, welcher Vermögensmix zu dir passt, dann werfe gleich einen Blick auf den Risiko-Rechner.

Ab 2023 winkt ein höherer Freibetrag

Die neue Bundesregierung hat ein Geschenk für dich unter dem Christbaum liegen. Denn sie will ab 2023 den Sparerpauschbetrag auf 1.000 Euro für Alleinstehende und auf 2.000 Euro für zusammenveranlagte Ehepaare erhöhen. Das ist jedoch wohl lediglich ein überfälliger Schritt, denn der bisherige Betrag von 801 bzw. 1.602 Euro gilt seit 2009.