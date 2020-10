Psychologie: So besiegen Sie die größten Feinde Ihres Erfolgs – mit ETFs

Angst frisst Hirn

Das Gros der Deutschen legt sein Geld lieber auf Sparbuch und Tagesgeld an, als es an der Börse zu investieren. Selbst die Bundesbank moniert, dass Bargeld und Einlagen mit einem Anteil von etwa 40 Prozent die bedeutendste Anlageklasse der privaten Haushalte sind – trotz Niedrigzinsniveau. Ein wesentlicher Grund dafür liegt tief in der menschlichen Psyche.

Über Verluste an der Börse ärgert sich jeder. Aber wussten Sie, dass die Nobelpreisträger Kahnemann und Tversky nachgewiesen haben, dass der Schmerz über finanzielle Verluste fast doppelt so groß ist, wie die Freude an Gewinnen?

Stellen Sie sich vor, Sie halten eine Aktie mit Gewinn in Ihrem Portfolio. Ein weiterer Gewinn würde zwar insgesamt die Situation verbessern, ein Abgleiten in den Verlust sie allerdings stärker verschlechtern. Daher verkaufen unerfahrene Anleger die Aktie frühzeitig wieder, um den sicheren Gewinn mitzunehmen. Sie sind risikoavers.

Wie sieht es bei einem Verlust aus? Anleger tendieren nun dazu, die Aktie zu halten, um den Verlust wieder auszugleichen. Viel zu spät merken sie, dass sie ein „totes Pferd“ reiten. Entnervt geben sie auf und halten sich zukünftig fern von „risikoreichen“ Anlagen. Die Psychologie spielt ihnen also einen Streich.

Anleger haben durch die Angst vor Verlusten eine starke Tendenz zu sicheren Anlagen. Mit dieser mentalen Disposition stehen sie allerdings meist einer erfolgreichen Geldanlage im Weg. Interessanterweise nehmen sie den sicheren Verlust durch die inflationsbedingte Geldentwertung auf dem Sparbuch nicht als Verlust war. Der reale Kaufkraftverlust auf dem Tagesgeldkonto ist jedoch garantiert.

Insbesondere risikoaverse Anleger sollten sich bewusst machen, dass in der aktuellen Niedrigzinsphase eine werterhaltende Vermögensanlage ohne Kursschwankungen und gewisse Risiken nicht darstellbar ist. Die Kunst besteht darin, diese Risiken entsprechend der eigenen Risikotoleranz bewusst einzugehen und laufend zu kontrollieren.

Tipp: Mit unserem Risikorechner können Sie anhand von zehn Fragen die optimale Aktienquote für Ihr Portfolio ermitteln.

So schadet uns unsere Selbstüberschätzung

Eine kanadische Studie fand heraus, dass die meisten Autofahrer glauben, besser als der Durchschnitt zu fahren. Nicht nur im Straßenverkehr kann solch eine Selbstüberschätzung zu Unfällen führen. Auch bei der Geldanlage schadet es, sein Können zu hoch einzustufen.

Seinen Lebensunterhalt mit dem Börsenhandel zu verdienen, ist für viele ein Wunsch. Angelockt von hohen Gewinnmöglichkeiten investieren sie in einzelne Aktien oder Kryptowährungen. Mit etwas Recherche oder einem Blick auf die Kurse sind sie überzeugt, dass sie den Marktverlauf besser einschätzen und damit Profit herausschlagen können. Die Statistik zeigt aber deutlich: Solche Ansätze sind langfristig fast immer zum Scheitern verurteilt.

Auch die Illusion, durch eigene Analysen die Kursbewegungen an den Börsen kontrollieren zu können, ist weit verbreitet. Steigt eine Aktie, dann liegt das natürlich nicht an der eigenen, guten Recherche. Und wie verhält es sich, wenn ein Virus wie Corona ausbricht und die Kurse fallen? Fakt ist, dass keiner die Börsenkurse vorhersagen oder kontrollieren kann, auch wenn er noch so gute Analysen erstellt.

„Prognosen sind äußerst schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“, beschrieb es einst Mark Twain passend. Schauen Sie sich doch einmal die jährlichen Kursprognosen der Banken für den DAX-Index an und vergleichen diese mit den tatsächlichen eingetretenen Indexständen. Sie werden verstehen, was ich meine.