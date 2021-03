Pure Player – warum diese Aktien den Erfolg Ihres ETF-Depots pushen können

Themen-ETFs sind im aktuellen Börsenboom sehr erfolgreich. Teilweise stehen hier Renditen von 50 Prozent und mehr zu Buche. Die Anbieter der Themen-ETFs haben ein Erfolgsrezept: die sogenannten Pure Player.

Die kommenden Wochen werden spannend. Die Berichtssaison steht vor der Tür. Die börsennotierten Unternehmen legen ihre Geschäftszahlen und Prognosen offen. Wie hat sich das Geschäft im vierten Quartal 2020 entwickelt? Wie schätzt das Management die Aussichten für 2021 ein? All diese Fragen werden bald beantwortet.

Die Ertragserwartungen für den IT-Sektor beispielsweise sind in den vergangenen Wochen bereits deutlich angestiegen. Das liegt vor allem auch am Sektor Cybersicherheit, der weiter hohe Erträge in Aussicht stellt. Die Aussichten für den Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (WKN: A2PX6V), der 2020 eine Performance von 45 Prozent erzielte, bleiben nach Angaben des Emittenten Rize ETF weiter gut. Denn: Laut Analysen des Researchhauses Tematica sind es vor allem die sogenannten Pure Player, die zum Performance-Erfolg beitragen.