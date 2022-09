Quell des Lebens und Renditegarant? So kommt Wasser in dein Depot

Wasser: Ein begrenztes Gut

Aber auch in den Regionen, in denen bislang die Grundversorgung mit Wasser gesichert zu sein schien, hat uns allen dieser Sommer deutlich gezeigt, dass die Ressource Wasser begrenzt und sehr kostbar ist. Gärten konnten nicht mehr bewässert werden, Flüsse waren ausgetrocknet, der Schiffsverkehr und damit eine der wichtigsten Adern des Warentransports drohte der totale Stillstand und es kam, neben womöglich noch anderen Ursachen, zu größeren Fischsterben.

Ein interessantes nachhaltiges Investment, das neben der möglichen Rendite auch die ESG-Kriterien erfüllt. Allerdings ist für uns ein direktes Investment in Wasser, bei dem der finanzielle Erfolg von steigenden Wasserpreisen abhängt, nicht in unserem Sinne ist, ganz im Gegenteil. Ein indirektes Investment in Wasser über Unternehmen, die in der Wasseraufbereitung, der gerechten Verteilung von Wasser tätig sind und damit die Wasserversorgung und -qualität verbessern, kann sowohl für einen Anleger wie auch für die Menschen, die bislang noch keinen Zugang zu Wasser haben, positiv sein.