Rein ins Leben: Warum die 30er die wichtigste Zeit für die Geldanlage sind

iShares US Property Yield UCITS ETF (WKN: A0LEW6), VanEck Global Real Estate ETF (WKN: A1T6SY ) , SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (WKN: A1J3PB ). Sie investieren global in Immobilien. Ihre Performance liegt zwischen 13,1 und 4,4 Prozent über drei Jahre. Auf Jahressicht performt allerdings nur noch der iShares ETF positiv. Das widrige Umfeld aus steigenden Zinsen und nachlassender Konjunktur spiegelt sich wider.

Geldanlage: Mehr Möglichkeiten mit mehr Einkommen

Doch Aktien als Teil der Geldanlage sind gerade, wo man mitten im Leben angekommen ist, eine wichtige Basis. Denn je besser es beruflich läuft, desto höher sind die Einkünfte und desto besser die Möglichkeiten, (mehr) Geld anzulegen.

Schon am Anfang dieser Themen-Reihe hatte sich gezeigt, dass aus kleinen Beträgen über die Zeit einiges zusammenkommt. Mit fortschreitender beruflicher Karriere hat man jetzt womöglich mehr Geld zur Verfügung, um es zu investieren. Als Faustregel gilt: 10 Prozent vom Netto-Einkommen sollen mindestens für die Geldanlage aufgewendet werden. Nehmen wir 250 Euro als Beispiel.

Nehmen wir wieder den MSCI World als Berechnungsgrundlage mit 7 Prozent Rendite im Schnitt in den vergangenen 20 Jahren. Nehmen wir 2 Prozent Inflation an. Langfristig. Sie lag in den vergangenen 20 Jahren bei 1,5 Prozent. Dahin werden wir absehbar nicht zurückkehren, aber langfristig 2 Prozent sind nicht unrealistisch. Bleiben im Schnitt vor Kosten 5 Prozent. Wer 250 Euro ohne weiteres Eigenkapital über 30 Jahre investiert, zahlt insgesamt 90.000 Euro ein und erhält mehr als das Doppelte an Zinsen. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer sind 176.507 Euro im Depot.

Sparrate: 250 Euro

Rendite: 5 Prozent vor Kosten

Laufzeit: 30 Jahre

Ausschüttung: ausschüttend

Einzahlungen: 90.000 Euro

Zinsen gesamt: 118.932 Euro

Kapitalertragssteuer: -32.424 Euro

Endkapital mit 18 Jahren: 176.507 Euro.

Nehmen wir mit den gleichen Daten ein thesaurierendes Produkt, das heißt, Zinserträge etc. werden re-investiert, sind die Erträge noch höher:

Sparrate: 250 Euro

Rendite: 5 Prozent vor Kosten

Laufzeit: 30 Jahre

Ausschüttung: thesaurierend

Einzahlungen: 90.000 Euro

Zinsen gesamt: 118.932 Euro

Kapitalertragssteuer: -21.958 Euro

Endkapital mit 18 Jahren: 186.974 Euro.

(Quelle: Finanzfluss)

Später ein zusätzliches Einkommen

Davon allein kann man im Alter allerdings noch nicht leben, aber es ist ein Baustein.

Denn legt man die 4-Prozent-Regel zugrunde – auch wenn sie etwas hemdsärmelig und damit nur eine grobe Richtschnur ist, weil sie viele Unwägbarkeiten gar nicht berücksichtigen kann – dann kannst du von dem Geld im Ruhestand monatlich 623 Euro über 30 Jahre lang entnehmen, um davon zu leben. Das wird für die meisten nicht ausreichen. Die 4-Prozent-Regel besagt aber immerhin, dass man bei Entnahme von 4 Prozent der Sparsumme und einer Aktienquote von mehr als 50 Prozent als Grundvoraussetzung über 30 Jahre Geld entnehmen kann, ohne dass einem das Geld ausgeht.

Tipp: Du möchtest vorsorgen? Hier gelangst du zum Vorsorgerechner von extraETF.

Kinder verändern die Finanzen

Die Aktien-Anlagen sind auf den Weg gebracht, Depot und Strategie werden regelmäßig überprüft, womöglich ist eine Familie gegründet. Kinder verändern alles im Leben. Auch finanziell sind sie ein einschneidendes Erlebnis, für lange Zeit. Die Kosten haben wir schon im ersten Teil dieser Reihe aufgezeigt. Und die Möglichkeiten, für den Nachwuchs vorzusorgen.

Umso wichtiger ist es, schon VOR dem ersten Kind an die eigene finanzielle Zukunft mit Elternzeit und Teilzeit-Arbeit zu denken. Das muss in einer Beziehung fair geregelt sein. Und MIT dem ersten Kind steht auch dessen finanzielle Zukunft auf dem Plan. Gerade Kinder haben viel Zeit: Langfristig machen schon kleine Beträge auf Aktien, Fonds oder ETFs in Sparplänen viel aus. 16 oder 18 Jahre lang eingezahlt, sind Ausbildung oder Studium womöglich dann schon finanziell gesichert.

Kinder-Depot für langfristige Geldanlagen

Geldgeschenke machen viel aus, regelmäßige Geldanlagen sowieso. Bei uns in der Familie ist es so, dass wir das Kindergeld für unseren Sohn investieren. Er hat ein eigenes Depot (Hinweis: Eltern dürfen nichts entnehmen, die Kinder könnten uns dafür mit 18 verklagen, und wir müssten das Geld auch versteuern!). Hier beteiligen sich auch die Patentante sowie Omi & Opa regelmäßig, so dass wir verschiedene Sparpläne auf Indizes, Aktien und anderes aufgelegt haben.

Grundsätzlich sind Aktien, Aktienfonds oder –ETFs vor allem langfristig eine gute Wahl. Aber sie müssen zur eigenen Strategie passen. Viel Zeit und Wissen braucht es nicht unbedingt. Sparpläne auf ETFs sind zum Beispiel recht einfach – mehr braucht es nicht: Der Faktor Zeit spielt den Kindern in die Hände.