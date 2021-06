Reise-ETF: Die Anzeichen verdichten sich – bald geht es wieder los!

Reisende scharren mit den Hufen

Obwohl noch nicht alles rund läuft, ist der Experte guter Hoffnung. „Die Chancen stehen aber gut, dass die Passagierzahlen im Zuge eines starken Wirtschaftswachstums und der abflauenden Corona-Pandemie hier weiterhin schnell steigen. Auch die Ticketpreise haben ihren Aufwärtstrend bis zuletzt fortgesetzt; bei Urlaubsflügen ist das Niveau von 2019 schon wieder in etwa erreicht“, so Steffen. Auch in Europa dürfte diese Entwicklung ähnlich vonstattengehen. Sowohl Urlauber als auch Geschäftsreisende scharren mit den Hufen und wollen sich bald wieder an den schönsten Destinationen treffen.