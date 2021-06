Rentenplaner: So leicht schmieden Sie Ihren persönlichen Rentenplan

Carlos Link-Arad

16. Juni 2021 Rente im EU-Vergleich: Warum deutsche Rentner ärmer sind als in anderen Ländern

Etwa die Hälfte des letzten Nettolohns erhalten Arbeitnehmer mit der höchsten Anzahl an Rentenpunkten in Deutschland. Studien zufolge werden jedoch mindestens 80 Prozent gebraucht, um den eigenen Finanzbedarf in der Rente zu decken. Andere Länder können Rente besser.