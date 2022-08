Rentenreform noch in diesem Jahr: Kommt die Aktienrente für Deutschland?

Vorbild Schweden

Dass die Riesterrente vorerst bleibt, ist bereits klar. „Die Riesterrente ist nicht reformierbar. Daran haben sich schon viele Regierungen versucht“, so die Chefin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv), Ramona Pop. Kritik an Riester * gibt es schon lange: Zu teuer und nicht rentabel.

Ein Rentenpaket II sollte laut Hubertus Heil von der SPD dennoch noch 2022 in Kraft treten. Mit diesem Paket soll vor allem das Rentenniveau von 48 Prozent dauerhaft gesichert werden.

Hinzu soll eine Reform der privaten Vorsorge kommen – mittels eines öffentlichen Fonds. In skandinavischen Ländern gibt es das bereits. Der norwegische Staatsfonds wird von vielen als Vorbild gesehen, konnte zuletzt aber nicht überzeugen. Nun kommt Schweden als Vorbild ins Spiel. „Dort müssen Arbeitnehmer neben ihrem Beitrag zu einer umlagefinanzierten Rentenversicherung (derzeit 16 Prozent) als Anleger einen weiteren Beitrag (derzeit 2,5 Prozent) in Kapitalmarktfonds investieren. Anders als bei der Riester-Rente in Deutschland ist die Anlage in einen Kapitalmarktfonds hier verpflichtend“, so ein Gutachten des Finanzministeriums. Der Vorteil: Unabhängig von den individuellen Beiträgen in die Rentenkasse kann jeder auf diese Weise zusätzliche Auszahlungen erhalten. Doch ob eine Verpflichtung auch für Deutschland in Frage kommt, ist noch ungeklärt.