Revolution der Finanzindustrie: Jetzt greifen die BigTechs an

Direkter Draht zum Kunden

Apple, Amazon, Meta Platforms und Alphabet stehen nicht mehr länger nur in den Startlöchern. Sie sind losgelaufen und haben erste Schritte auf dem Feld der Finanzdienstleistungen hinter sich gebracht. Bezahlsysteme wie Apple Pay, Amazon Pay oder Google Pay leben davon, dass ihre Mutterunternehmen den direkten Draht zu Kundinnen und Kunden haben.

Sie wickeln die Zahlung ab und es ist ihnen egal, welche Kreditkarte oder welches Konto im Hintergrund belastet wird. BigTech ist der Gatekeeper zwischen der Welt der Waren und Dienstleistungen und den Finanzen. Diese Stellung werden sie stärken und ausbauen.

Banken rücken immer weiter an den Rand

Nach der Kreditkarte, die noch in Zusammenarbeit mit einer „echten“ Bank ausgegeben wurde, bietet Apple jetzt Ratenkaufkredite für seine Produkte an. „Buy now pay later“ heißt das Geschäftsmodell. Apple wird sich hier einen nennenswerten Anteil sichern. Irgendwann wird das Unternehmen nicht nur die eigenen Produkte auf Kredit anbieten, sondern weiter in den Markt eintreten. So wie Apple, Amazon oder Alphabet ihre Payment-Systeme bereits auf Hunderttausenden Webshops etabliert hat, werden die Kreditangebote der BigTechs wachsen.