Risikoprofil: Aktienquote bestimmen

Vor einem jeden Investment steht die Bestimmung des eigenen Risikoprofils. Und dieses hängt von zahlreichen Faktoren ab. Davon wird dann die persönliche Aktienquote abgeleitet.

Solange der Aktienmarkt steigt und steigt, ist Risiko kein Problem. Es ist maximal eine theoretische Größe – mehr nicht. Doch wehe, die Kurse gehen mal in die Knie, dann spüren Privatanleger, wie schnell Risiken konkret werden können. Neben der persönlichen Charaktereigenschaft in Bezug auf Chance und Risiko spielt eine Rolle. Bin ich im Extremfall ein Zocker oder bin ich keinesfalls in der Lage auch nur wenige Prozent zu verlieren? Doch neben diesen Charakterzügen kommen natürlich auch handfeste Aspekte ins Spiel, die von der spezifischen Lebenssituation eines bestimmten Anlegers abhängen.

Doch gehen wir zunächst auf ein lebensnahes Beispiel ein: In Deutschland sind rund 64 Millionen Autos zugelassen. Bei gut 41 Millionen Haushalten bundesweit bedeutet dies also ein bis zwei Fahrzeuge pro Haushalt. Und dies, obwohl es pro Jahr fast 400.000Verletzte im Straßenverkehr gab, mehr als 3.000Menschen starben sogar bei Verkehrsunfällen. Trotz des Risikos setzt sich die Mehrheit der Bundesbürger tagtäglich ins Auto. Ähnlich gilt dies für zahlreiche andere Risiken, die wir in Kauf nehmen.

Ganz anders ist die Risikowahrnehmung bei Aktien. Gerade einmal rund 14 Prozent der Deutschen investieren direkt und indirekt über Investmentfonds in Unternehmenspapiere. Das darin investierte Vermögen beträgt rund zehn Prozent. Für viele Bundesbürger scheint die Frage der Aktienquote also geklärt: Für sie ist das Risiko eines Kurssturzes zu hoch, abgeschreckt durch die Finanzkrisen vergangener Jahre. Je größer aber die Erfahrung mit Aktien, umso geringer wird das Kursrisiko reell eingeschätzt. Das ergab eine Studie des Deutschen Aktieninstitutes. Aber unabhängig vom Erfahrungsschatz im Umgang mit Risiken ist auch die Risikobereitschaft und -kapazität sehr verschieden. Doch Risiken einzugehen bedeutet auch, Chancen zu nutzen. Das gilt gerade am Aktienmarkt. So erzielten weltweite Aktien laut einer Langzeitstudie der Credit Suisse seit dem Jahr 1900 eine jährliche Rendite von 5,2 Prozent, und dies trotz zweier Weltkriege, der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren und verschiedenster Kurseinbrüche. Damit erwirtschaften Aktien langfristig die mit Abstand höchste Rendite und bieten im Gegensatz zur allgemeinen Risikowahrnehmung die sicherste Möglichkeit, langfristig eine ansehnliche Rendite zu erzielen. Aktien gehören somit in jedes Anlageportfolio. Doch wie hoch soll man die Aktienquote wählen? Das hängt ab von verschiedensten Faktoren wie der eigenen Lebenssituation und der sich daraus ergebenden Risikokapazität, den finanziellen Verhältnissen, der Kenntnis der Finanzmärkte, dem Anlageziel oder dem Lebensalter. Hier gilt die Faustregel:

Aktienquote = 100 Prozent – Lebensalter

Jüngerer Arbeitnehmer (25)