Risikorechner: So findest du die richtige Aktienquote für dein Depot

Mit dem Risikorechner zum passenden Portfolio

Doch wie soll dein Depot nun ganz konkret aussehen? Genau hier setzt der Risikorechner von extraETF.com an. Nach nur zehn einfachen Fragen verrät dir der Risikorechner die für dich passende Aktienquote. Bei der Umsetzung kannst du dich dann von den ETF-Empfehlungslisten oder den Musterportfolios inspirieren lassen. Der Risikorechner zeigt aber am Ende auch passende Anlagestrategien an.

Tipp: Mit unserem Risikorechner kannst du anhand von zehn Fragen die optimale Aktienquote für dein Portfolio ermitteln.

Das Tool richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Fortgeschrittene. Fünf Minuten dauert das Ganze maximal. Übrigens: Du gibst keine sensiblen Daten von dir preis. Die Beantwortung der Fragen ist anonym und du musst dich dazu auch nirgends registrieren.

Diese Fragen kommen auf dich zu

Eher zu Beginn des Fragenkatalogs sollst du unter anderem beantworten, wie langfristig dein Fokus bei der Geldanlage ausgerichtet ist. Auf sehr kurze Sicht sollten die Risiken eher begrenzt werden, da Aktien stark schwanken können. Das gilt beispielsweise, wenn du in zwei oder drei Jahren eine Immobilie kaufen möchtest und entsprechend darauf bedacht sein solltest, das Vermögen bis dahin keinen allzu großen Risiken auszusetzen. Ähnliches gilt auch, wenn etwa die Rente vor der Tür steht. Dann sollte die Altersvorsorge auch nicht unnötig in Gefahr gebracht werden. Ein übermäßig hoher Aktienanteil ist in solchen Fällen nicht sinnvoll. Denn die aktuelle Lage zeigt, dass es kurzfristig kann bei Aktien auch zu stärkeren Kursschwankungen nach unten kommen.

Wer dagegen gerade Berufseinsteiger oder Auszubildender ist und erst mal keine größeren Verpflichtungen hat, kann sehr langfristig an der Börse investieren und insofern auch höhere Risiken eingehen. Zudem haben junge Menschen oft noch verhältnismäßig wenig Vermögen. Daneben greift hier der so wichtige Faktor „Zeit“. Denn auf lange Sicht hat sich das erhöhte Risiko des Aktienmarkts stets mit attraktiven Renditen bezahlt gemacht. Wer zum Beispiel über 30 Jahre in einem ETF auf den MSCI World investiert war, hat durchschnittlich sieben Prozent pro Jahr verdient. Ein hoher Aktienanteil ist für junge Anlegerinnen und Anleger durchaus ratsam.