Robinhood geht an die Börse – sollte man die Aktie kaufen?

Negative Publicity für Robinhood

Dafür spricht allein schon, dass Robinhood immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Anfang des Jahres zum Beispiel aufgrund der Causa Gamestop. Viele Kleinanleger hatten damals über Robinhood Gamestop-Aktien gekauft, um Hedgefonds, eins auszuwischen, die die Aktie geshortet hatten.

Am 28. Januar stoppte Robinhood den Handel mit Gamestop, was der Handelsplattform den Vorwurf einbrachte, mit den betroffenen Hedgefonds unter einer Decke zu stecken. Die Nähe von Robinhood zu den Großen an der Wall Street – zu Hedgefonds und Hochfrequenzhändlern – ist ohnehin ein Thema. Kritiker monieren, das US-Unternehmen verkaufe Daten an die Big Player und könne nur deshalb den Wertpapierhandel für Privatkunden kostenlos anbieten.

Doch der Online-Broker machte auch schon in anderer Hinsicht Negativ-Schlagzeilen. Im Sommer letzten Jahres beging ein 20-jähriger Kunde des Billig-Brokers Selbstmord, nachdem er fälschlicherweise angenommen hatte, auf der Plattform mehr als 730.000 US-Dollar bei einem Wertpapiergeschäft verloren zu haben. Daraufhin kam Kritik an der Geschäftspraxis und dem Handelssystem des US-Brokers auf. Der Vorwurf: Das einfache Handling von Wertpapierorders verführe unbedarfte Anleger zum Zocken. Diesen Vorwurf machen Kritiker seither auch deutschen Online-Brokern wie Trade Republic *.

Bewertung absurd hoch

Das Geschäftsmodell hingegen kommt bei den Kunden bestens an. Acht Jahre nach dem Markstart seiner Handels-App kann Robinhood bereits 20 Millionen Nutzer vorweisen. Gerade junge Anleger nutzen mittlerweile sehr gerne Trading-Apps, auf denen man schnell, unkompliziert und oftmals provisionsfrei Aktien, ETFs und Kryptowährungen handeln kann. Robinhood hat diesen Trend in den USA zweifellos ins Rollen gebracht, der sich mittlerweile auch in Deutschland etabliert hat. Robinhood ist damit sozusagen die Mutter aller Trading-Apps.

Durch den anvisierten Börsengang möchte das Unternehmen nun seine Position auf dem US-Markt weiter stärken. „Aktuelle Berichte gehen davon aus, dass der Börsengang von Robinhood einen Wert von knapp 30 Milliarden US-Dollar erreichen könnte“, sagt Bolatbek Maldybayev, Executive Director der Investmentgesellschaft Freedom Finance.

30 Milliarden für ein Unternehmen, das im ersten Quartal 331 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat? Das ist schon ein Wort. Das ist zwar drei Mal mehr als noch im ersten Quartal 2020, doch auch aufs Jahr hochgerechnet wäre die Bewertung absurd hoch.