Robo-Advisor Quirion erhält frisches Kapital, um Wachstum zu beschleunigen

Neubewertung der Muttergesellschaft möglich

Auffällig ist: Der Kurs der an der Börse notierten Quirin Privatbank AG (WKN: 520230) scheint den Wert des Robo-Advisors oder aber der Bank, noch nicht widerzuspiegeln. Die Bank selbst ist aktuell etwa 70 Millionen Euro wert. Die Bank hält laut Angaben von Quirion jedoch 60 Millionen Euro an dem Robo. Ob hier eine entsprechende Neubewertung der Aktie stattfindet, lässt sich naturgemäß nicht eindeutig sagen, scheint aber im Bereich des Möglichen. Die Aktie der Qurin Privantbank stieg am Miitwochvormittag um etwas mehr als 2 Prozent.

Quirion konzentriert sich seit Gründung ausschließlich auf die digitale Geldanlage für Privatkunden. Aktuell gehört Quirion mit über 26.000 Kunden und einem verwalteten Vermögen von rund 600 Mio. Euro zu den größten Anbietern unter den digitalen Vermögensverwaltern in Deutschland.