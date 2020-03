Das Angebot der digitalen Vermögensverwaltern wurde dabei entsprechend der Kernkriterien Kosten und Angebot untersucht. Zudem wurde der Kundenservice sowie die Performance des Jahres 2019 miteinbezogen. Den vollständigen Robo-Advisor-Test mit allen Ergebnissen finden Sie in unserem aktuellen Heft .

Die fortschreitende Digitalisierung macht sich auch bei der Entwicklung des Robo-Advisor -Markts bemerkbar. Das Extra-Magazin hat beim diesjährigen Robo-Advisor-Test die Angebote von 36 in Deutschland aktiven Robo-Advisors analysiert und bewertet.

Sieben Robo-Advisors, namentlich Quirion (► Zum Testbericht), Visualvest (► Zum Testbericht),, Fintego (► Zum Testbericht), Weltinvest (► Zum Testbericht), Fidelity, Growney (► Zum Testbericht) und Evergreen triumphierten im Robo-Advisors-Test 2019 mit fünf von fünf möglichen Sternen und erreichten damit die Bestwertung „Empfehlung“.

Doch auch viele weitere Anbieter überzeugten hinsichtlich eines breiten Angebots und günstigen Servicegebühren: So konnten Ginmon (► Zum Testbericht), Liqid (► Zum Testbericht), Whitebox (► Zum Testbericht), Robin (► Zum Testbericht), Peaks (► Zum Testbericht), Finmarie, Kapilendo, Openbank, Bevestor (► Zum Testbericht), Coyomi, Scalable Capital (► Zum Testbericht), Moneyfarm (► Zum Testbericht) und VTB Invest (► Zum Testbericht) mit der Gesamtnote „Sehr gut“ abschneiden.

Wozu der Robo-Advisor-Test?

Mit unserem Test möchten wir Anlegern dabei unterstützen, den für sie passenden Robo-Advisor zu finden. Keiner der getesteten Anbieter macht einen schlechten Eindruck. Alle Anbieter in Deutschland garantieren eine sichere, diversifizierte Geldanlage zu überschaubaren Konditionen. Doch was die verschiedenen Angebote, Kostenstrukturen, Dienstleistungen und Wertentwicklungen im Detail anbelangt, treten Unterschiede zu Tage, für die wir Anleger sensibilisieren möchten. Denn am Ende muss ein Robo-Advisor zum individuelle Risikoprofil und zu den Sparzielen der Anleger passen.

Fazit

Insgesamt kann sich das Angebot der Robo-Advisors durchaus sehen lassen. Im Robo-Advisor-Test 2020 konnten sieben Anbieter mit der Bewertung „Empfehlung“ überzeugen.

Informieren Sie sich im aktuellen Extra-Magazin über Ihre Möglichkeiten und nehmen Sie sich bei der Wahl Ihres digitalen Vermögensverwalters Zeit.

Ausführliche Testberichte zu den einzelnen Anbietern finden Sie online in unserem Robo-Advisor-Vergleich.

