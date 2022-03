Royal Mint stellt ETC auf recyceltes Gold um.

Royal Mint führt erstmals Barren aus 100 Prozent recyceltem Gold als Basis für einen Exchange-Traded Commodity (ETC) ein. Erfahre mehr darüber.

Der Royal Mint Physical Gold ETC Securities (WKN: A279KU) ist teilweise mit Barren aus komplett recyceltem Gold unterlegt. Gemäß dem Research von HANetf ist das Produkt damit der weltweit erste ETC, der Barren nutzt, die aus 100 Prozent recyceltem Gold bestehen. Das Produkt ist an der Deutschen Börse notiert. Der ETC wurde 2020 vom White-Label-ETF-Emittenten HANetf in Zusammenarbeit mit der Royal Mint aufgelegt und wird seither von HANetf verwaltet und vertrieben.