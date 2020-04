S-Broker mit mehr ETF-Sparplänen ohne Orderentgelt

Die Anzahl von ETF-Sparplänen ohne Orderentgelt hat sich beim S-Broker verdoppelt. Damit sind mehr als 100 ETF-Sparpläne ohne Orderentgelt.

Der S-Broker erweitert sein Sparplanangebot deutlich und bietet Kunden nun noch mehr ETF-Sparpläne ohne Orderentgelt an. Schon bisher konnten Kunden ein Spektrum an Index- und Strategie-ETF, vor allem der Deka, ohne Orderentgelt besparen. Insgesamt bietet der S-Broker ein vielseitiges Sparplanangebot mit rund 1.800 Sparplänen an. Kunden können damit in Aktien, Fonds, ETFs oder Anlagezertifikaten und ETCs investieren. Für Kunden des Sparkassen Brokers entfällt durch die Angebotserweiterung auf mehr als 100 ETF-Sparpläne von Deka, Xtrackers und UBS bis zu einer Sparplanrate von 500 Euro kein Orderentgelt.

S-Broker stockt ETF-Angebot auf