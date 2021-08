Salome Preiswerk (Whitebox): "Mein Rat an alle Frauen: Traut euch – an Wertpapieren führt kein Weg vorbei!"

Männer sind aktiver als Frauen

Männer hingegen investieren spekulativer und setzen häufiger auf Einzelaktien. Dahinter steckt der (Irr-)Glaube, durch gezieltes Markttiming Überrenditen erwirtschaften zu können. Obwohl Studien regelmäßig zum Ergebnis kommen, dass dies mittel- und langfristig nicht möglich ist, hält sich diese Zuversicht hartnäckig.

Anleger bezahlen diese Anlagestrategie nicht nur mit ihren Nerven, da ihr Depot in der Regel stärkeren Schwankungen unterworfen ist, sondern auch mit höheren Kosten, die wiederum die Rendite schmälern. Am Ende freuen sich vor allem die Broker, die an diesen Kunden prächtig verdienen.

Männer haben allerdings einen entscheidenden Vorteil: Sie trauen sich eher an den Kapitalmarkt. Immerhin 23 Prozent von ihnen legen ihr Geld regelmäßig in Wertpapiere an, bei den Frauen sind es nur 13 Prozent. Stattdessen setzen 75 Prozent der Frauen lieber auf vermeintlich sichere, festverzinsliche Geldanlagen wie Festgeld und Sparbuch. „Ich kann mir keine Risiken leisten“, begründen drei von vier der befragten Frauen diese Entscheidung.

Doch dieses Sicherheitsbedürfnis ist trügerisch. Denn im aktuellen Zinsumfeld ist bei Sparbüchern und Co. nur eines sicher: dass das Geld langfristig an Wert verliert. Der sogenannte Realzins auf festverzinsliche Geldeinlagen liegt seit Jahren von wenigen Ausnahmen abgesehen ausschließlich im negativen Bereich. Als Realzins wird der tatsächliche Zins bezeichnet, der nach Abzug der Inflation übrig bleibt. Seit 2010 hat jeder Deutsche auf diese Weise im Schnitt knapp 1.900 Euro an Wertverlust auf sein Erspartes erlitten.

Das Sparbuch des 21. Jahrhunderts

Diese Zahlen sollten jeden Sparer aufrütteln. Sie zeigen, dass an Wertpapieren für den langfristigen Vermögensaufbau kein Weg vorbeiführt. Robo-Advisors bieten hierfür eine gute Möglichkeit. Gerade für Frauen sind die digitalen Vermögensverwalter das perfekte Anlageprodukt. Dafür sprechen insbesondere zwei sehr gute Gründe:

1) Robo-Advisors bieten einen einfachen und günstigen Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung mit Wertpapieren.

2) Robo-Advisors bedienen das Bedürfnis nach einer langfristig ausgerichteten Geldanlage, die sich am jeweiligen Sicherheitsbedürfnis orientiert. Robo-Advisor sind gewissermaßen das Sparbuch des 21. Jahrhunderts.

Deshalb lautet mein Rat an alle Frauen: Traut euch! Finanzen sind kein Hexenwerk, und Robo-Advisors bieten einen guten Einstieg in die digitale Geldanlage mit Wertpapieren – bei Whitebox bereits ab einer Einzahlung von 25 Euro im Monat.