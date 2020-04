Der Wettbewerb zwischen den Banken und speziell auch im Bereich ETF-Sparpläne wird immer härter. So senkte jetzt die Santander-Bank die Kosten für die Orderausführung von ETFs pro Sparplan auf 0,85 Prozent. Insgesamt hat die spanische Bank mehr als 800 sparplanfähige ETFs zur Auswahl.

Bei Investmentfonds wurde der Ausgabeaufschlag um bis zu 80 Prozent gesenkt. Auch die Mindest- und Maximalgebühren einer Order sinken: So können Wertpapiere per Onlineorder bei den Börsen nun schon ab 7,90 Euro (0,20 Prozent vom Kurswert), maximal jedoch 29,90 Euro geordert werden. Bei Order über die Filiale oder per Telefon werden zwischen 17,90 Euro (0,40 Prozent vom Kurswert) bis maximal 99,90 Euro fällig. Bei den alten Standarddepots lag das Entgelt bei mindestens 15 Euro und war erst bei 600 Euro gedeckelt. Die neuen Konditionen gelten bereits seit Jahresbeginn, wurden jedoch bislang noch nicht breit kommuniziert.

„Santander möchte auch im Wertpapierbereich sein Wachstum vorantreiben und bietet daher sein Depot mit attraktiven Konditionen über alle Vertriebswege an“, so die Begründung der Maßnahme durch René Hartmann, Leiter Kommunikation der Santander-Bank.

Banco Santander ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Hauptsitz in Spanien. Santander Consumer Finance, zu der auch Santander Deutschland gehört, ist in den europäischen Kernmärkten sowie in Skandinavien präsent.

