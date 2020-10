Saubere Zukunft: Wieso Green Bond ETFs auf Rekordkurs sind

Die EU hat sich zu Investments in nachhaltige Projekte bekannt. Davon profitiert der Markt für Green Bonds. Es gibt bereits ETFs, die mitmachen beim Projekt „Saubere Zukunft“.

Der Markt für Green Bonds wächst und wächst. Green Bonds sind Anleihen, die Kapital für Investitionen in nachhaltige Projekte heben. Wie die Experten von NN Investment Partners melden, habe das weltweite Emissionsvolumen bereits wenige Tage vor Monatsende einen neuen Rekord erreicht. Insgesamt seien im September neue grüne Anleihen im Umfang von 34 Milliarden Euro begeben worden.

Maßgeblichen Anteil daran hatten einige spektakuläre Neuemissionen, wie etwa von Verizon, Société General oder Daimler. „Diese Neuemission hat nicht nur den globalen Markt für grüne Anleihen auf 644 Mrd. EUR getrieben, sondern auch die Emittentenbasis diversifiziert. Sie besteht aus einem breiteren Spektrum an Emittenten, die sich zur Bekämpfung des Klimawandels verpflichtet haben. In Zukunft könnten wir sehen, dass der supranationale Anteil (9 %) im grünen Anleiheuniversum ausgeweitet wird, da die EU plant, fast ein Drittel des Wiederaufbaufonds mit grünen Anleihen zu finanzieren“, so Jovita Razauskaite, Portfoliomanagerin Green Bonds, NN Investment Partners.