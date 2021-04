Scalable Broker mit dem größten Angebot an ETF-Brokern

ETFs dieser Anbieter lassen sich beim Scalable Broker handeln

Das ETF-Angebot des Scalable Brokers.

Der Scalable Broker ist empfehlenswert

Schon in unserem Broker-Vergleich in der Extra-Magazin-Ausgabe Dezember 2020/Januar 2021 konnte der Scalable Broker überzeugen. Wer jedoch mehrere ETF-Sparpläne führen möchte, ohne kostenpflichtiges Abo-Modell, fährt mit Trade Republic * noch etwas günstiger. Denn mehrere ETF-Sparpläne lassen sich beim Scalable Broker nur in der Premium-Variante führen. Diese kostet aber monatlich 2,99 bzw. 4,99 Euro.

Tipp: Werfen Sie einen regelmäßigen Blick auf den Broker-Vergleich.