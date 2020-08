Im Juli hat Scalable Capital (► Zum Testbericht) 50 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde von Investoren erhalten. Ein Investor wurde bis dato geheim gehalten. Nun kam heraus, um wen es sich handelt.

Deutschlands führender digitaler Vermögensverwalter Scalable Capital hat im April eine Finanzierungsrunde über 50 Millionen Euro abgeschlossen. Etwas mehr als 20 Millionen Euro steuerten Blackrock, Holtzbrink Ventures und Tengelmann Ventures bei. „Die restlichen knapp 30 Millionen Euro kommen von einem neuen Investor, der sich schon länger auf junge Unternehmen aus dem Bereich der Finanztechnologie spezialisiert hat“, sagte Scalable-Mitgründer Erik Podzuweit. Den Namen hielt Scalable Capital geheim.

Nun lüftet sich das Geheimnis. Laut dem Finanzportal Finance Forward handelt sich bei dem anonymen Geldgeber um den Londoner Fonds Hedosophia. US-Milliardär Michael Bloomberg, seines Zeichens Gründer des Wirtschaftsdienstes Bloomberg und Ex-Bürgermeister von New York, steht als großer Geldgeber hinter Hedosophia. Die Investmentfirma des Briten Ian Osborne ist in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten globalen Fintech-Finanziers aufgestiegen. Der Fonds – mittlerweile mehr als eine Milliarde schwer – hält unter anderem Anteile an jungen deutschen Firmen wie N26 oder Flixbus.