Scalable Capital senkt Mindestanlagesumme und setzt auf besonders nachhaltige ETFs

Noch höhere Standards für nachhaltige ETF-Portfolios von Scalable Capital

Neben den geringeren Einstiegshürden ändert sich noch etwas. Bei den nachhaltigen Strategien ist geht digitale Vermögensverwalter nun strenger vor und setzt auf SRI-Produkte. SRI steht für „Socially Responsible Investing“. Bei Produkten mit dieser Kennzeichnung erfolgt die Titelauswahl nach noch strengeren Nachhaltigkeitskriterien als bei einem klassischen ESG-Ansatz. „Drei Viertel unserer Neukundinnen und Neukunden setzen in der Vermögensverwaltung auf eine unserer nachhaltigen Strategien“, sagt Franziska Grotz, VP Wealth & Sustainability Officer bei Scalable Capital. „Das zeigt: Nachhaltige Geldanlagen sind mehr als ein Trend – sie gehören zum Basis-Investment vieler Privatanlegenden.“

SRI ist besonders nachhaltig

Nachhaltig ist nicht gleich nachhaltig. So bietet der größte Indexanbieter MSCI verschiedene Nachhaltigkeits-Standards an. Darunter weisen die SRI-Produkte die mit Abstand strengsten Aufnahme- und Ausschlusskriterien auf. Sie repräsentieren die Wertpapiere von Unternehmen, die sich in der Nachhaltigkeit besonders hervortun. Die Auswahl der SRI-Produkte erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren.