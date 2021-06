Scalable Capital: Tencent steigt ein – Bewertung nun bei 1,4 Milliarden Dollar

Die Gelder aus der aktuellen Finanzierungsrunde fließen in das Wachstum und in die internationale Expansion. Außerdem investiert das Unternehmen in die weitere Produkt- und Technologieentwicklung. Bald werden zum Beispiel Kryptowährungen über den Broker handelbar sein. Zudem hat der Scalable Broker das Mindestordervolumen auf null Euro gesenkt.

Scalable hat in einer neuen Finanzierungsrunde 90 Millionen Dollar von Tencent erhalten. Insgesamt sind dem Unternehmen 180 Millionen Dollar zugeflossen. „Rund ein Drittel der Scalable-Anteile liegt nun bei Blackrock, ein weiteres Drittel bei Gründern und Mitarbeitern, das letztes Drittel entfällt auf die sonstigen Investoren, von denen Tencent mit 6,5 Prozent nun einer der größeren ist“, schreibt Finanzszene.de. Insgesamt wird Scalable nach dem neuen Funding nun mit 1,4 Milliarden Dollar bewertet – und steigt damit in die Riege der sogenannten Unicorns auf. Unicorns sind Unternehmen, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden.

Zum einen bietet Scalable mit insgesamt 32 ETF-Emittenten das größte Angebot an ETF-Partnern in Deutschland, zum anderen hat das Unternehmen insgesamt drei starke Standbeine. Zum einen den Robo, der sich an Endkunden richtet. Zum zweiten ein B2B-Modell, mit dem die Robo-Technologie an Unternehmenskunden aus der Finanzbranche lizenziert wird. Und dann den Broker, der einen sehr guten Markstart hingelegt hat. Das Geschäftsmodell ist insgesamt also diversifizierter und dadurch langfristig auch krisenresilienter.

Wachstumspotenzial im Brokergeschäft ist reichlich vorhanden. Dafür sorgt das aus unserer Sicht sehr gute Produkt- und Dienstleistungsuniversum. Das umfangreiche ETF-Sparplan-Angebot kann sich mit mehr als 1.500 Produkten wirklich sehen lassen. Aktiensparpläne sind ebenfalls möglich und die Konditionen sind ebenfalls sehr attraktiv. Der Wettbewerb im Broker-Markt bleibt also spannend.

Von extraETF hat der Broker das Gütesiegel Empfehlung erhalten.