Schlechte Aussichten am Kryptomarkt: Bitcoin fällt und fällt dann noch mehr

Inflations- und Zinsängste trüben Finanzmärkte

Grund für den Absturz sehen Experten vor allem in der Angst vor einer beschleunigten Zinswende in den USA, wo die Inflation im Mai mit 8,6 Prozent so hoch war wie seit 40 Jahren nicht mehr. Es hat sich klar gezeigt, dass die bisherigen Maßnahmen der Fed nicht ausreichend waren, um die hohe Teuerungsrate im Land einzudämmen. Als das am Freitag publik wurde, sank die ohnehin schon schlechte Stimmung an den Finanzmärkten noch einmal erheblich.

Der US-Dollar ist seitdem teurer geworden, für Aktienkurse ging es global in den Keller. Sowohl der Dow Jones, der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 rauschten massiv ab, der DAX erlitt in Folge den größten Tagesverlust seit über drei Monaten.

Bitcoin und Co.: Kein Schutz vor Inflation

Und auch der Kryptomarkt blieb nicht verschont. Dass Bitcoin und Co. hoch volatil sind, ist keine Neuigkeit. Dennoch galten sie zur Rekordphase im vergangenen November unter manchen Experten schon als Inflationsschutz. Davon ist nun keine Rede mehr – vom Rekordhoch ist Bitcoin inzwischen weit entfernt.

Doch nicht nur Privatanlegerinnen und -anleger trennen sich aktuell von ihren digitalen Währungen. Auch Mining-Unternehmen werfen laut finanzen.net ihre Coins gerade auf den Markt. Das Schürfen von Bitcoin ist energieintensiv und entwickelt sich in einem sich immer weiter verschlechternden Marktumfeld für viele Mining-Unternehmen derzeit zum Verlustgeschäft. Sie verkaufen also ihre Bestände – 195.663 Coins allein im Mai, so Bloomberg. Das entspricht einem Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar.