Schnäppchenjagd: Diese Xtrackers-ETFs sind jetzt günstiger

Das sind Rabatt-Highlights von Xtrackers

Wer mit nur einem ETF in die weltweiten Aktienmärkte investieren möchte, kann das nun verbilligt über den Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C (WKN: A1W8SB) tun. Hier sinkt die Gesamtkostenquote (TER) von 0,40 auf 0,25 Prozent. Beim Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (WKN: DBX1MU) halbiert sich die Gebühr auf 0,15 Prozent. In ein breit gestreutes Weltportfolio gehören aber auch Schwellenmärkte. Hier sinkt die Gebühr des Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (WKN: A12GVR) geringfügig von 0,20 auf 0,18 Prozent.

Interessant auch: Auch für Liebhaber asiatischer Industriewerte wird es günstiger. So sinken die laufenden Kosten beim Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (WKN: DBX1MJ) von 0,30 auf 0,20 Prozent. Aber auch Freunde der Value-Prämie kommen zum Zug. So reduzieren sich die Gesamtkostenquote für den Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (WKN: DBX0FK) von 0,25 auf 0,15. Daneben sind noch einige Branchen-ETFs von Gebührensenkungen betroffen. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Xtrackers-ETFs, die ab sofort günstiger sind.

Diese ETFs sind jetzt günstiger: