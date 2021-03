Schwellenländer-Anleihen: So geht es weiter nach dem Stotter-Start

Was für Schwellenländer-Anleihen spricht

Mit Blick auf die Impfprogramme verweist der Experte auf eine größere und eine andere Bedeutung von Impfungen für Schwellenländer: „Eine größere, weil die Schwellenländer nicht über die gleichen Ressourcen verfügen, um ihre Wirtschaft in einer Pandemie zu stützen, und eine andere, weil diese Länder später Zugang zu Impfstoffen erhalten als die entwickelten Märkte.

All diese Faktoren sprechen für ein kräftiges Wirtschaftswachstum in diesen Ländern in den Jahren 2021, 2022 und darüber hinaus“, so Arevalo. Der Experte betont, dass es aus seiner Sicht auf eine Auswahl geeigneter Titel ankomme, um voll profitieren zu können.

Investieren in Schwellenländer-Anleihen

Dieser Schwellenländer-ETF bietet sich an ETF-Investoren verzichten zwar auf diese aktive Selektion, dürften aber trotzdem vor allem dann profitieren, wenn der Markt Schwellenländer-Anleihen wiederentdeckt. Als geeignetes Instrument könnte sich der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (WKN: A1JADV) erweisen.

Der ETF bündelt 272 Positionen und hat Staatsanleihen im Portfolio. Die wichtigsten Regionen sind Asien (33,6%), Lateinamerika (30,1%) und Europa (27,8%). 2021 büßte der ETF mehr als 3 Prozent ein. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,5 Prozent.