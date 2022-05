Serie: Ungewöhnliche Anlagemöglichkeiten für dein Depot - Teil 2

Das sind extreme Beispiele für teure Sneaker. Aber auch mit nicht ganz so seltenen Turnschuhen kannst du gute Renditen erzielen. Sinnvoll ist es, auf besondere Designs zu achten oder auf Sneaker, die in Zusammenarbeit mit Stars entstanden sind. Hast du ein Paar ergattert, solltest du es natürlich nicht tragen, sondern geschützt im Karton aufbewahren. Es kann einige Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, bis die Schuhe deutlich im Wert steigen. Achtung: Kommt es zu einer Neuauflage, ist deine Rendite leider recht schnell dahin.

Knapp 100.000 Euro werden auf dem Onlinemarktplatz StockX für den Nike Dunk Low Katsuya Terada aufgerufen. Angeblich existieren von dem rot-orangefarbenen Sneaker insgesamt nur 12 Paare. Eine echte Seltenheit. Der Schuh wurde 2003 vom japanischen Illustrator und Cartoonist Katsuya Terada für die berühmte Nike Ausstellung „White Dunk Exhibition“ entworfen und kam tatsächlich nie auf den Markt. In einer Auktion des Auktionshauses Sotheby’s wurde ein Paar der raren Sneaker für 5.292 US-Dollar versteigert. In der gleichen Auktion kamen die Nike Dunk High Pro SB Flom des Graffitikünstlers Leonard Hilton McGurr, bekannt als „Futura“, für satte 63.000 US-Dollar unter den Hammer.

Sollten Handtaschen dein Anlageobjekt der Wahl sein, musst du unbedingt auf sehr gute Lagerung deines wertvollen Besitzes achten. Verpacke sie in den mitgelieferten Beuteln, schütze sie vor Sonneneinstrahlung und achte – je nach Art des Leders – auf geeignete Temperatur und Luftfeuchtigkeit beim Aufbewahren deines Schatzes. Wenn du alles richtig machst, kannst du die Handtasche in einigen Jahren verkaufen und einen guten Gewinn erzielen.

Spielzeug

Tatsächlich kannst du dein Geld auch in Spielzeug anlegen. Und zwar nicht nur in Käthe Kruse Puppen und Kuscheltiere von Steiff. Auch Plastik rechnet sich. Das beweist Lego. Der Stars Wars Millenium Falke aus der Ultimate Collector‘s Edition ging 2007 für rund 400 Euro über die Ladentheke. Heute kostet das Set in neuer Ausführung im Lego-Shop bereits das Doppelte. Für den Ur-Falken aus dem Jahr 2007 legen Sammler und Lego-Liebhaber heute bis zu 5.000 Euro auf den Tisch. Allerdings muss das Objekt der Begierde in diesem Fall unbenutzt und originalverpackt sein. Wer also auf die berühmten Steine setzen will, benötigt Lagerplatz und muss ein Gespür dafür mitbringen, welche limitierten Lego-Sets letztlich wertvoll werden. Wer davor nicht zurückschreckt, dem können gute Gewinne winken.

Als Tipp heißt es auf Catawiki, dem Marktplatz für besondere Objekte: „Die wertvollsten Spielzeuge sind die, die in kleinen Auflagen und für nur eine kurze Zeit produziert wurden. Je seltener das Objekt, desto gefragter.“ Die Redakteure der Seite raten außerdem, sich immer für Spielzeug zu entscheiden, das man selbst mag. So ist es weniger bitter, falls der Verkauf nicht die gewünschte Rendite bringt.

Tipp: Hier erfährst du alles über das Investieren in Gold.

