Short-ETFs? Sinnvoll, wenn Sie DIESE Fallstricke umgehen

Von fallenden Kursen profitieren ist die Königsdisziplin der Geldanlage. Doch der Teufel steckt auch bei Short-ETFs im Detail. Was Anleger beachten sollten.

Die Korrektur bei Tech-Werten hat es wieder einmal gezeigt: Die Börse ist keine Einbahnstraße. Während langfristig denkende Investoren Schwankungen entspannt aussitzen, gibt es doch immer wieder auch Gründe, Depotbestände gegen fallende Notierungen abzusichern. In diesem Zusammenhang werden häufig Short-ETFs genannt.

Diese ETFs bilden einen Index, wie etwa den Dax oder den S&P 500, invers ab: Fällt der Dax um ein Prozent, legt der entsprechende Short-ETF um ein Prozent zu und umgekehrt. Doch was in der Kurzfassung einfach klingt, ist in der Anlegerpraxis alles andere als ein Selbstläufer.

Der Grund: Short-ETFs werden in der Regel auf Tagesbasis berechnet. Das heißt, dass sich für alle, die einen Short-ETF länger halten, unschöne Basiseffekte ergeben können. Laufen die Märkte volatil seitwärts, so kann es beispielsweise sein, dass Anleger mit einem Short-ETF Verluste einfahren, obwohl der zugrunde liegende Mutter-Index unterm Strich überhaupt nicht gestiegen ist.

Am besten verdeutlicht dies ein Beispiel: Fällt der Dax um fünf Prozent, so steigt der Wert eines fiktiven Short-ETF auf den Dax um fünf Prozent. Steigt der Dax am Tag darauf wieder exakt auf das Ausgangsniveau, so steigt er wegen des Basiseffekts um 5,26 Prozent. Um diesen Wert fällt am selben Tag auch der Short-ETF. Obwohl der Dax nach den beiden Handelstagen wieder exakt sein Ausgangsniveau erreicht hat, haben alle, die während dieser Zeit auf einen entsprechenden Short-ETF gesetzt haben, einen kleinen Verlust eingefahren.