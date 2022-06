Sicherer Hafen Gold – nicht mehr gut gegen Inflation?

„Die Preise werden zudem auch durch den Anstieg der Kapitalmarktzinsen, insbesondere in den USA und seit kurzem auch in Europa, belastet“, erklärt Michael Blumenroth. Weil die US-Notenbank FED und die Europäische Zentralbank EZB durch Leitzinserhöhungen die Inflation senken wollen, steigen die Realzinsen deutlich. Aber: „Je höher Realzinsen sind, also Nominalzinsen minus der erwarteten Inflation, desto attraktiver werden Staatsanleihen – die ebenso wie Gold als „sichere Häfen“ betrachtet werden – relativ zu Edelmetallen wie Gold oder Silber: vor allem US-Staatsanleihen.“

Schon klar, dass wir Gold da als sicheren Hafen betrachtet haben. Und uns jetzt wundern, warum das Edelmetall so unbeeindruckt von der irren Inflation ist. Immerhin, in Euro hat Gold etwas zugelegt, weil der Euro zum US-Dollar abgewertet hat. Und genau dieser starke Anstieg des Dollar ist einer der Gründe, dass Gold nicht richtig vom Fleck kommt, sagt Michael Blumenroth, Rohstoff- und Devisen-Spezialist der Deutschen Bank. „Aufgrund seines festen Kurses wird Gold für Anleger:innen oder Schmuckkäufer:innen außerhalb des US-Dollar-Währungsraumes teurer.“ Das ist aber nicht der einzige Grund:

So ein bisschen Zinserhöhung?

Aber mal ein bisschen volkswirtschaftliches Nachdenken an dieser Stelle: Was kann sich die EZB überhaupt an Zinserhöhungen leisten? „So wie ein bisschen Putzen die Wohnung nicht sauber macht, ist ein bisschen Zinserhöhung noch keine Stabilitätspolitik“, sagt Robert Halver, Leiter der Kapitalmarkt-Strategie der Baader Bank. Es gehe um das Wieviel. Da falle es ihm aber schwer zu glauben, die EZB einen radikalen geldpolitischen Wechsel einläutet. „Die EZB wird die Sozialarbeiterin Europas bleiben.“

Achtung, neue Schuldenkrise

Ginge es nach der Wirtschaft Deutschlands, Finnlands, der Niederlande oder Österreichs, wären die Zinsen schon viel höher. Aber: „Europa ist nur so stabil wie ihr schwächstes Glied.“ Und es gäbe nun mal einige muskelschwache Länder. „Würde man ihnen das Stützkorsett der geldpolitischen Planwirtschaft komplett wegnehmen, geriete so manches überschuldete romanische Euro-Land in arge Finanznot.“

Wir sehen bereits diese Angst am Anleihenmarkt: Die Renditen von Italien und Spanien steigen und steigen. Wenn sich das fortsetzt, riskiert Europa womöglich die nächste Schuldenkrise. Robert Halver meint, dass die EZB dann lieber mehr Inflation hinnehmen wird.

Fazit

Gold hat Federn gelassen inmitten der Krise – aber weniger stark als andere Vermögenswerte. Kurzfristig kann der Goldpreis unter Druck bleiben, weil die Notenbanken die Zinsen erhöhen.