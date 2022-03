Siehst du dein Depot gut aufgestellt für dieses schwierige Börsenjahr?

Passendes Depot führt zu Entspannung

„Die Gelassenheit in den Antworten überrascht durchaus. In der Vergangenheit haben Privatpersonen bei der Wertpapieranlage hierzulande in der Regel eine große Risikoaversion gezeigt. Das wiederum führte häufig dazu, dass sie erst zu spät gekauft und dann wiederum zu früh verkauft haben. Durch ein solches Verhalten entstehen zwangsläufig Verluste. Insofern deuten die Ergebnisse darauf hin, dass aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde und die Menschen abgeklärter auf Marktschwankungen reagieren“, sagt Lars Brandau, Geschäftsführer des DDV.

Tipp: Du solltest immer breit gestreut investieren. Sieh dir dazu gleich unsere Musterportfolios an.

Auf das Chance-Risiko-Profil kommt es an

Natürlich stehen den enormen Chancen der Börse auch entsprechende Risiken gegenüber. Damit müssen Anleger leben, ansonsten ist die Börse kein Ort für Sie. Langfristig erfolgreich ist nur wer einen langen Atem mitbringt. Das wiederum ist nur mit einem Depot möglich, das auch wirklich zum Anleger passt. Jeder Anleger ist in einer anderen Lebenssituation und hat eine andere Einstellung zum Risiko. Um das passende Depot zu finden, nutzt du am besten gleich den Risikorechner. In wenigen Minuten weißt du dann, welche Portfoliostruktur zu dir passt. Das kannst du dann entsprechend umsetzen und dann heißt es einfach: abwarten und Krisen aussitzen.