Autor Jörg Bernhard

Jörg Bernhard

1. Dezember 2022 Glänzende Perspektiven bei Silber – jetzt auf ETFs setzen?

An den Silbermärkten hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Der Preis für Silber setzte Anfang November zu einem respektablen Rebound an und hat sein Anfang September markiertes Jahrestief mittlerweile um 17,88 Prozent übertroffen.