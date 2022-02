Silver Society: So investierst du in den Megatrend

Apropos Zeit: Davon haben sie viel, da sie häufig schon nicht mehr im Berufsleben stehen. Ihr Weg ist frei für neue Abenteuer und Selbstentfaltung. Davon profitieren viele verschiedene Branchen, darunter die Tourismus- und die Bildungsbranche.

In die Subtrends investieren

Der Megatrend Silver Society wird in Zukunft noch deutlich an Relevanz zunehmen. Für Anleger kann es sich in verschiedenen Bereichen lohnen, auf die Subtrends zu setzen. Dem Thema Gesundheit widmen sich viele verschiedene ETFs. Der iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (WKN: A2ANH2) bildet zum Beispiel Zugang zu Unternehmen, die Neues im Bereich der medizinischen Behandlung und Technik entwickeln. Hier finden sich auch Unternehmen im Portfolio, die sich mit digitalen Lösungen und künstlicher Intelligenz beschäftigen. Der physische Fonds hat aktuell eine Größe von 1,37 Milliarden Euro, die Gesamtkostenquote des thesaurierenden Fonds liegt bei 0,40 Prozent. Seit September 2016 am Markt zeigt der Gesundheits-ETF eine durchschnittliche Wertsteigerung von 9,12 Prozent pro Jahr.

Wenn du dein Geld lieber im Bereich Reisen und Freizeit anlegst, könntest du den HANetf Airlines, Hotels, Cruise Lines UCITS ETF (WKN: A3CPGE) ins Auge fassen, mit dem du auf Unternehmen der Tourismusbranche setzt. Der Fokus liegt neben Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften auf Kreuzfahrtunternehmen. Mit dabei sind zum Beispiel Royal Caribbean Cruises und Ryanair. Der ETF ist mit knapp neun Monaten noch recht jung. Der physische Fonds ist aktuell 35,71 Mio. Euro groß, die jährlichen Gebühren liegen bei 0,69 Prozent. 2021 mussten Anleger noch, vermutlich aufgrund der Coronalage, Verluste hinnehmen. Doch im laufenden Jahr performt der thesaurierende Fonds schon deutlich besser.