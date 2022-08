Investment in ausländische Aktien

Die zwei neuen ETFs, die Roundhill jetzt auflegen möchte, sollen es amerikanischen Anlegerinnen und Anlegern möglich machen, in Aktien zu investieren, die eigentlich nicht in den USA handelbar sind. Er TRAX Samsung Shares ETF und der TRAX Saudi Aramco Shares ETF sollen die Performance von Samsung Electronics Co. und Saudi Aramco nachbilden. Beide Unternehmen sind in den USA nicht notiert, was den Handel schwierig bis unmöglich macht, da es keine Hinterlegungsscheine gibt.

Der entsprechende Antrag wurde vor wenigen Tagen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Sie sollen laut FAZ „bilaterale Ertragstauschkontrakte (Swaps) eingehen und in Finanzinstrumente mit korrelierenden Erträgen investieren, könnten aber auch die zugrundeliegende Aktie kaufen“. Bislang ist noch nicht klar, ob die SEC die ETFs tatsächlich auch genehmigt.