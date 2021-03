Sind physisch replizierende ETFs tatsächlich die bessere Wahl?

ETF-Experten mit guten Argumenten

Mittlerweile wissen wir: Die Kritik der Institutionen bezüglich des Gefährdungspotenzials von ETFs für das Finanzsystem ist Humbug. Auch wenn das Argument immer wieder im Lager der aktiv gemanagten Investmentfonds aufkeimt, so nimmt dies niemand mehr für bare Münze. Das negative Image der synthetischen ETFs hingegen hat sich noch nicht gänzlich verflüchtigt. Wer in ETF-Foren in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, stellt immer wieder fest, dass dort oftmals immer noch eine erbitterte Diskussion zwischen beiden Lagern geführt wird: physisch vs. synthetisch!

Ist das angemessen? Höchs...