Skurriler Plan: Robodogs sollen längst verlorene Bitcoin aufspüren

Riesen Vermögen auf der Müllkippe

Der Bitcoin und auch andere Kryptowährungen haben eine ziemlich harte Zeit. Mit einem zum Zeitpunkt dieser Recherche aktuellen Kurs von 21.328,60 US-Dollar ist die Mutter aller digitalen Währungen weit entfernt von ihrem Rekordhoch von 68.744,03 Dollar am 10. November 2021. Und trotzdem wären die verlorenen Bitcoin von James Howells zum jetzigen Zeitpunkt fast 160 Millionen Dollar wert. Wirklich kein Betrag, den man mal eben ohne mit der Wimper zu zucken zum Fenster rauswirft.

Kein Wunder also, dass Howells alles in seiner Macht Stehende versucht, um irgendwie an die verlorene Festplatte zu kommen. Das Problem: Sie ist nicht das Einzige, was auf der Müllkippe in Newport, Wales, herumliegt. Und so kämpft er schon seit mehreren Jahren mit der dortigen Gemeindeverwaltung darum, die Müllkippe durchsuchen zu dürfen – bislang jedoch ohne Erfolg.

Robodogs sollen es richten

Nun hat der Informatiker eine neue Idee, wie er möglicherweise doch noch an seine Altersvorsorge kommen könnte. Mit dem Geld zweier Wagniskapitalgeber und dem Einsatz von Roboterhunden und einer KI-Maschine möchte er die 110.000 Tonnen Müll umgraben, die auf der Halde herumliegen. Die Kosten würden sich wohl auf etwa 11 Millionen US-Dollar belaufen, zwischen 18 Monaten und drei Jahren soll es dauern.