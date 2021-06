Wussten Sie, dass Sie mit einem normalen Welt-ETF gegen 14 Prozent des Gesamtmarktes wetten? In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Small Size Faktor in Ihr Portfolio holen und warum die Unternehmen aus der dritten Reihe durchaus in der Lage sind, die Big Player zu schlagen!

Faktorprämien sind statistisch nachgewiesene objektive Merkmale, die das Zusammenwirken zwischen Rendite und Risiko deutlich machen. Man kann sie auch Risiko-Rendite-Treiber nennen. Damit ein gewisses Marktverhalten als Faktorprämie eingestuft wird, müssen einige Kriterien erfüllt werden.

Unter anderem muss die Faktorprämie über viele Forschungsjahre hinweg von einigen Dutzend Wissenschaftlern erforscht, dokumentiert und bestätigt werden. Zudem muss sie langfristig, also über Jahrzehnte hinweg, funktionieren. Dazu muss sie flächendeckend funktionieren und nicht nur in bestimmten Märkten.

Durch ein von Ihnen mit bestimmten Faktorprämien übergewichtetes Portfolio kann Ihre Rendite, so ist es statistisch belegt, durch das veränderte Risikoverhältnis erhöht werden. Doch woran kann dies liegen? Die Erklärung, warum bestimmte Faktoren eine höhere Rendite versprechen, ist bei jedem Faktor anders zu erklären. In diesem Artikel erkläre ich Ihnen einen der bekanntesten Faktoren: den Small Size Faktor.