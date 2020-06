Smartbroker setzt Ordern über Gettex auf Null

„Gerade in den letzten sehr volatilen Monaten konnten wir beobachten, dass die Zahl der Transaktionen und das Handelsvolumen über Onlinebroker stark angestiegen ist, viele Anleger nutzten diese Situation zu einem Einstieg in die Onlinewelt der Börse. Der Smartbroker hat von Beginn an hohe Professionalität zu extrem günstigen Konditionen geboten, was sowohl die Anzahl der neugewonnen Kunden widerspiegelt als auch die vielen Preise zeigen, die der junge Broker bereits für sich verbuchen konnte. Wir freuen uns, dass jetzt das Ordern über die Börse Gettex auf Null herabgesetzt wurde – das deckt sich bestens mit unserer Idee, für die Anleger schnelle Ausführungen mit geringsten Kosten zu kombinieren“, führte Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG, aus.

„Wir wollen ganz klar Preisführer unter den Onlinebrokern in Deutschland werden und mit Gettex vereinen wir jetzt gebührenfreies Trading mit den Leistungen eines Full-Service-Brokers, genau wie Gettex die Leistungen einer echten Börse mit Null-Zero-Gebühren vereint“, so Thomas Soltau, Vorstand der Wallstreet Online Capital AG. „Dank der Kooperation mit Gettex können wir nun den Aktienhandel für Null Euro anbieten. Die Kollegen aus München haben sich in den vergangenen Jahren einen Namen als schnelle Börse gemacht, daher freuen wir uns sehr über diese Partnerschaft. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Trading auch für kostenbewusste Anleger deutlich attraktiver wird und neue Zielgruppen ihren Weg zur Kapitalanlage mit Wertpapieren finden“, fuhr Soltau fort.