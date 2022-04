So baust du dir mit wenig Einkommen ein finanzielles Polster auf

Sobald du einen Überblick über deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben hast, geht es ans Geld sparen. Das lässt sich in vielen Bereichen realisieren, oft sogar schnell und einfach. Achte zum Beispiel auf Angebote im Drogerie- oder Supermarkt, steig häufiger aufs Fahrrad, anstatt ins Auto oder diszipliniere dich, deine Elektrogeräte vollständig auszuschalten. Kontrolliere auch deine Versicherungen und Energieversorgungsverträge regelmäßig. Oft spült ein Anbieterwechsel ohne viel Aufwand bares Geld in deine Taschen.

Schau am besten als erstes, wie viel Geld du tatsächlich monatlich zur Verfügung hast. Liste dazu in einem analogen oder digitalen Haushaltsbuch regelmäßig deine Einnahmen und Ausgaben auf. Kategorisiere sie sinnvoll, zum Beispiel in Einkommen, Wohnen, Haushalt, Freizeit, Auto, Arbeit und Sonstiges und bilde Unterkategorien wie Gehalt, Kindergeld, Miete, Nebenkosten, Versicherungen, Lebensmittel, Urlaub, Lieferservice etc.

Sicher fallen dir, je nach Lebenslage, noch weitere Maßnahmen ein. Leg am besten alles, was du einsparst, direkt als Rücklage weg. Dazu packst du jeden Monat 5 bis 10 Prozent deines Gehaltes, bis du dein Ziel, den Wert von insgesamt drei Brutto-Monatsgehältern, erreicht hast. Am besten überweist du das Angesparte auf ein Tagesgeldkonto – so hast du immer schnell und einfach Zugriff auf das Geld. Aber Achtung: Man spricht nicht umsonst vom Notgroschen. Behalte deine Rücklage wirklich für Notfälle. Nur so fällst du weich aufs finanzielle Polster.

Mit finanziellem Polster aufs Parkett

Sobald du deine Rücklage angespart hast, steht einem Investment nichts mehr im Wege. ETFs sind eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, Geld am Aktienmarkt zu investieren. Bei vielen Brokern kannst du einen ETF-Sparplan einrichten. Hier sparst du, zum Beispiel jeden Monat, einen bestimmten Betrag. Die Rate kannst du selbst bestimmen und, wenn es mal nötig sein sollte, auch aussetzen oder verändern. Die meisten Onlinebroker und Banken bieten ETF-Sparpläne schon ab zehn oder 25 Euro monatlich an, einige sogar ab einem Euro.

Wie viel Rendite du am Ende erwirtschaftest, liegt vor allem an deinem Anlagehorizont. Gerade, wenn du noch jung bist und dein Geld über einen langen Zeitraum hinweg anlegen kannst, ist die Chance auf sehr gute Renditen hoch. So oder so kannst du mit wenig Geld und Aufwand an der Börse investieren. Weitere Tipps dazu findest du hier.