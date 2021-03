Auch bei den anderen Portfolio-Aufteilungen können wir eine deutlich geringere Volatilität erzielen. Obwohl die Zahlen aufgrund des kurzen Zeitraums keine große Aussagekraft haben, deuten sie jedoch eines an: In volatilen Phasen bieten diversifizierte Portfolios interessante Vorteile.

Bauen wir aus dem Aktien- und Anleihen-Anteil ein ausbalanciertes 50/50-ETF-Portfolio, so sinkt zwar die Rendite auf 3,77 Prozent pro Jahr, aber auch die Volatilität sinkt auf 7,63 Prozent. Das Risiko-Ertragsverhältnis ist in dieser Aufteilung deutlich vorteilhafter als bei einem reinen Aktien-ETF. Die gesunkene Rendite wird dahingehend kompensiert, dass Sie weniger Schwankungen ertragen mussten – und das sollten Sie als Anleger niemals unterschätzen.

Wie zu erwarten hat der Aktien-ETF im Betrachtungszeitraum die höchste Rendite erzielt. Immobilien hatten ein schlechtes Jahr, während Anleihen und Gold an der Nullgrenze kratzen. Fokussieren Sie sich jedoch niemals nur an Renditekennzahlen – achten Sie zusätzlich auf das Risiko, dass Sie mit einem Investment eingehen würden.

Jedoch wirkt Diversifikation nicht nur innerhalb einer Anlageklasse (z.B. Aktien), sondern gerade zwischen verschiedenen Anlageklassen. Aktienmärkte bewegen sich im Durchschnitt in eine ähnliche Richtung, während Anleihen, Immobilien und Rohstoffe anderen Einflussfaktoren unterliegen. Nimmt man mehrere Anlageklassen in einen Topf, können Wertschwankungen abgeschwächt werden. Politische Krisen können Finanzmärkte hart treffen. In solchen Phasen hat in den vergangenen 20 Jahren etwa der Goldpreis besonders gut performt. Hatten Sie einen entsprechenden Gold -ETC im Portfolio, konnten Sie diese Marktkorrekturen bislang gut abfedern.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben ausschließlich einen MSCI-World-ETF in Ihrem Portfolio. Die Märkte fangen an zu schwanken und Sie stellen plötzlich fest, dass Sie so große Ausschläge nicht aushalten – die Folge: Sie leeren Ihr Depot. Nachdem sich die Märkte wieder erholt haben und die alten Kursstände wieder erreicht sind, steigen Sie wieder in den Markt ein. Dieses Verhaltensmuster lässt sich bei sehr vielen Anlegern betrachten und war bereits Teil zahlreicher wissenschaftlicher Studien der Verhaltensökonomik. Ein Anleger, der hingegen auf einer breitere Diversifikation setzt, wird durchschnittlich länger investiert bleiben, weil die Schwankungen nicht so intensiv ausfallen. Dadurch nimmt dieser Anleger auch mehr Rendite mit – obwohl er rein mathematisch betrachtet die schwächeren Renditeaussichten hat.

Fazit

Denken Sie bei der Geldanlage nicht nur an zukünftige Renditeaussichten, sondern vielmehr an die Frage, wie Sie mit Schwankungen in Ihrem Depot umgehen können. Risikofreudige Anleger können entspannt auf einen hohen Aktien-Anteil setzen. Risikoaverse Menschen hingegen, sollten ihre Portfolien breiter aufstellen.

Wir neigen dazu, uns chronisch zu überschätzen. Auch die Risikobereitschaft wird oft überschätzt, gerade wenn es um das eigene Geld geht. Aus dem Grund empfehle ich jedem Anleger, auf eine breite Streuung zu setzen. Schauen Sie sich einmal das Weltportfolio von Gerd Kommer oder das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio an – diese bieten Ihnen eine solide Ausgangslage für Ihren Vermögensaufbau.