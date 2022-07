So berechnest du deine persönliche Inflationsrate – und wie du sie senken kannst

8,6 Prozent Inflation im EU-Raum, 7,6 Prozent in Deutschland – so hoch war die Inflation im Juni. Doch wusstest du, dass du auch eine ganz persönliche Inflationsrate hast und wie du diese gezielt senken kannst?

Vor allem die Preise für Energie und Lebensmittel sind massiv in die Höhe gestiegen. Viele Deutsche sind besorgt, sparen bereits in vielen Bereichen und insbesondere jene, die nicht zu den Gutverdienern gehören, haben Angst vor explodierenden Energieabrechnungen nach dem kommenden Winter. Kein Wunder also, dass sich viele Menschen fragen, an welchen Stellen sie noch sparen können. Helfen kann dabei, erst einmal die persönliche Inflationsrate zu kennen – denn diese stimmt nicht zwangsläufig mit der amtlichen überein.