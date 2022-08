So findest du den passenden nachhaltigen ETF für dein Portfolio

So findest du nachhaltige ETFs

Auf der richtigen Website bist du schon. Klicke die „ETF-Suche“ an. In der linken Spalte wanderst du etwas herunter, bis du den Reiter „Nachhaltigkeit“ findest und klick die Schaltfläche an. Hier kannst du dann gezielt nach dem Wunschkriterium suchen, also etwa ESG oder SRI. Weiter oben in der Spalte siehst du, wie sich die 452 nachhaltigen ETFs aufschlüsseln, nämlich wie folgt: 354 beziehen sich auf Aktien, 101 auf Anleihen, drei auf Immobilien und drei weitere Produkte sind Portfoliokonzepte.

Nehmen wir an, du wünschst einen nachhaltigen Aktien-Welt-ETF und einen Aktien-ETF auf den deutschen Aktienmarkt. Klicken Sie dazu in der linken Spalte oben auf „Aktien“. Unter dem Reiter „Region“ wählst du das Feld „Welt“. Es werden dir nun 92 nachhaltige Welt-ETFs angezeigt. Und auch Länder lassen sich aufschlüsseln. Klicke also auf „Land“ und wähle „Deutschland“ aus. Nun werden dir 7 ETFs angezeigt, welche die nachhaltige Geldanlage im deutschen Aktienmarkt ermöglichen.