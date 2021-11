So findest du den passenden Robo-Advisor

Wie findest du den richtigen Robo-Advisor?

Mittlerweile zählen wir mehr als 40 Robo-Advisors in Deutschland. Diese sind bei Weitem nicht alle gleich. Mit unterschiedlichen Konzepten, Kostenstrukturen und verschiedenen Performance-Zahlen gehen sie ins Rennen. Einige Anbieter sind relativ aktiv mit Expertengremien, andere sind relativ starr nach Lehrbuch ausgerichtet und machen lediglich regelmäßiges Rebalancing. Damit ist die Anpassung an das Chance-Risiko-Profil des Anlegers gemeint. Denn bevor angehende Anleger Kunden werden, beantworten diese einige Fragen zu ihren Finanzen, zur Lebenssituation und zur persönlichen Risikoneigung. Danach kommt der passende Portfoliovorschlag.

Tipp: Unser Robo-Advisor-Vergleich gibt dir einen guten Überblick, welche Anbieter die Nase vorne haben.

Wenn du dich mit dem Gedanken trägst, dein Geld von einem Robo-Advisor verwalten zu lassen, dann solltest du dabei folgende drei Aspekte beachten:

1) Ist das Investmentkonzept verständlich?

Egal, ob dir ein aktiverer oder passiverer Robo-Advisor nähersteht, du solltest das Konzept verstehen und als schlüssig erachten. Das mag gerade bei aktiveren etwas schwammiger sein. So gibt es etwa digitale Vermögensverwalter, die auf aktives Stockpicking von Einzelaktien oder -anleihen statt auf ETFs und Fonds setzen. Einige Ansätze setzte nur auf ETFs, andere nur auf gemanagte Fonds, wieder andere kombinieren beide, je nach dem was opportuner erscheint. Auch beim Thema Nachhaltigkeit gibt es große Unterschiede, weshalb – sofern das Thema für Anleger wichtig ist – eine nähere Betrachtung unumgänglich ist.

„Für langfristig stabile Renditen spielt der Investmentansatz eine wichtige Rolle“, sagt Tobias Schmidt, Gründer des Robo Advisors my-si und Geschäftsführer der f-fex AG. „Mit diesem sollten sich Anleger im Vorfeld befassen, auch wenn das eventuell etwas mühsam ist. Geldanlage ist ein langfristiges Geschäft, weshalb man sich nur dann engagieren sollte, wenn man vom Konzept überzeugt ist und die eine oder andere „Durststrecke“, die es bei der Geldanlage immer gibt, auch durchhalten kann.“

2) Die Kosten müssen stimmen

Der große Vorteil von ETFs sind ihre geringen Kosten. Daher sind in Robo-Advisors, die auf ETFs meist günstiger. Auch eine passive Herangehensweise in der Portfolioverwaltung führt in der Regel zu geringeren Gebühren für die Vermögensverwaltung selbst. Sofern das Anlagekonzept allerdings in der Regel seine Kosten verdient und dem Anleger mehr Rendite liefert als das vermeintlich kostengünstigere Robo-Angebot, ist gegen höhere Gebühren nichts einzuwenden. Es ist jedoch keinesfalls garantiert, dass ein Robo-Advisor, der eifrig umschichtet am Ende besser Renditen liefert als ein rein passiver.