Ich war ein Trader und Stock Picker. Nun lege ich breit gestreut in ETFs an – und die Volatilität meines Portfolios ist erheblich gesunken. Zum Investieren mit ETFs brachte mich ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben: meine Frau!

Mein Weg an die Börse war alles andere als vorbildlich. Gier, Stress und falsche Freunde – anstatt auf Geduld zu setzen, wollte ich die Erfolge meiner Idole kopieren. Und das möglichst schnell, ohne Zeit zu verlieren. Auch ein Wirtschaftsstudium in Frankfurt änderte nichts an meiner Philosophie. Vielmehr verstärkte die kompetitive Umgebung im deutschen Bankenviertel den Drang nach mehr. Wir spielten nicht mit virtuellem, sondern echtem Geld.

Weder Warren Buffet, noch Eugene Fama oder John Bogle waren mir als Lehrer so hilfreich wie meine Frau. Mit ihr begann vor einigen Jahren ein disruptives Umdenken, dass meine heute Anlagephilosophie prägt. Was genau passiert ist und welche Lehren Sie daraus ziehen können, zeige ich Ihnen in diesem Beitrag.