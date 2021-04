So könnte ein ETF-Portfolio für einen konservativen Anleger aussehen

Ein Weltportfolio bestehend aus Aktien und Anleihen verspricht einiges an Rendite. Wir zeigen Ihnen zudem, wie Sie die Risiken reduzieren können. Ein Vorschlag für ein konservatives ETF-Portfolio.

Wer in den vergangenen 30 Jahren an der Börse investiert hat, konnte mit einem Weltportfolio (MSCI-World) im Durchschnitt rund sieben Prozent Rendite erzielen. Was viele nicht vergessen dürfen, sind die Schwankungen, die damit einhergehen – besonders bei großen Vermögen kann sich das auch auf die Anleger-Psyche auswirken.

Viele konservative Anleger flüchten nach einer Marktkorrektur in vermeintlich „sicher Häfen“ wie Staatsanleihen oder Festgeldkonten. In Wahrheit ist diese Reaktion aus meiner Sicht ein wenig überzogen. Die richtige Mischung macht’s. Wer sein ETF-Portfolio mit den richtigen Zutaten, in den für das persönliche Risikoprofil passenden Mengen aufbaut, wird auch mit einem konservativen Ansatz nicht nur einen guten Anlageerfolg, sondern auch einen gesunden Schlaf erzielen. Wie genau ein konservatives ETF-Portfolio aussehen könnte, erfahren Sie hier.