So lange reicht Ihr ETF-Vermögen zum Leben in einem Auszahlplan!

Sie haben genug Vermögen, um davon leben zu können? Mit einem Auszahlplan ist das kinderleicht möglich. Wie Sie herausfinden können, wie lange Ihr Vermögen zum Leben reicht.

Eine fällige Lebensversicherung, eine Erbschaft, ein Immobilienverkauf – es gibt viele denkbare Szenarien, warum einem auf einmal eine große Summe zur Verfügung steht. Manche haben auch einfach fleißig über längere Laufzeiten gespart und den Zinseszinseffekt von ET-Sparplänen genutzt. So oder so, es stellt sich jetzt die Frage: Was macht man mit dem Kapital?

Anlegen und liegen lassen ? Möglich! Eine andere Option ist: einfach von dem Kapital leben. Zum Beispiel im Ruhestand! Neben der gesetzlichen Rente füllt man das Girokonto mit regelmäßigen Entnahmen aus dem eigenen Vermögen auf. Man entnimmt einfach Monat für Monat einen festgelegten Betrag. Diese Option nennt sich Auszahlplan – oder wahlweise Entnahmeplan. Es ist im Prinzip das Gegenteil eines ETF-Sparplans.