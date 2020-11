So leben Sie im Alter bequem, ohne Ihr Kapital aufzubrauchen

Inflation nagt am Kapital

Die Inflation nagt über die Jahrzehnte mächtig an der Kaufkraft. So sind etwa bei einer jährlichen Inflation von 1,5 Prozent 100 Euro von heute in 30 Jahren nur noch 63,98 Euro wert. Unterstellt man eine mittlere Teuerung von 2,5 Prozent, sind es sogar nur noch 47,67 Euro. Oder anders ausgedrückt: Um in 30 Jahren die gleiche Kaufkraft, die heute 100 Euro verkörpern, zu erhalten, muss ein Haushalt bei einer Inflation von 1,5 Prozent schon 156,31 Euro aufbringen. Bei 2,5-prozentiger Inflation sind es 209,76 Euro.