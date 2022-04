So lief das erste halbe Jahr der Bitcoin-Ära in El Salvador

Kaum Interesse in der Bevölkerung

Dazu kommt: Die Bevölkerung El Salvadors hat auf die Einführung des Bitcoin nicht so positiv reagiert wie erwartet. Bei einer Befragung der Universität UCA gaben 70,1 Prozent der Teilnehmer an, wenig bis kein Vertrauen in Bitcoin zu haben. Über ein Fünftel wussten noch nicht einmal, was es mit der Kryptowährung überhaupt auf sich hat. Generell mangelt es in El Salvador massiv an finanzieller Bildung – und vielfach an den Mitteln. Laut giz-Angaben leben 38 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsschwelle von 2 US-Dollar pro Tag, 70 Prozent besitzen laut Regierung kein Bankkonto.