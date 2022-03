So performte der gehypte Aktienfonds von Frank Thelen seit Auflage

Das ist drin

Schauen wir zunächst noch mal auf die enthaltenen Unternehmen. Der Fonds setzt auf zukunftsträchtige Technologien wie E-Mobility, AI oder auch Kryptowährungen und so finden sich wenig überraschend große Unternehmen wie Tesla, Palantir und Coinbase * im Fonds. Dazu kommen weitere Tech-Firmen wie HubSpot, 360 Digitech oder Twilio. Ebenfalls vertreten sind die E-Commerce-Riesen Alibaba und Tencent.

Daneben finden sich eine Reihe eher unbekannter Unternehmen – oder hast du schon mal was von Mercadolibre oder LI-Cycle gehört? Und auch die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum haben es in Form von Zertifikaten zwischenzeitlich in den Fonds geschafft – eine recht wilde Mischung also, die Thelen da zusammengestellt hat.

Starke Verluste

Seit Auflage hat der Fonds stark an Wert verloren, einen Tiefpunkt erreichte er am 14. März 2022, als er bei -37,64 Prozent lag. Nun hat die Tech-Branche in letzter Zeit insgesamt gelitten. Im Vergleich: Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF musste am selben Tag Einbußen von 18,94 Prozent hinnehmen.

Und genau hier liegt auch das Risiko bei einem solchen Fonds, der auf eine eng gefasste Branche setzt: In einer Phase des Aufschwungs können Anlegerinnen und Anleger hohe Gewinne machen. Doch in schlechten Marktphasen verlieren Tech-Aktien oft auch sehr schnell sehr stark an Wert. Vielleicht hat Frank Thelen also einfach nur Pech, weil er kurz vor der Tech-Korrektur an den Markt gegangen ist?