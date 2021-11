So profitieren Anlegerinnen und Anleger von Cyber-Security

Große Unternehmen oft machtlos

Gerade erst wurde zum Beispiel Online-Broker Robinhood Opfer einer solchen Attacke. Die Täter sind nun im Besitz von Millionen von Kundendaten.

Und auch die MediaMarkt-Saturn-Gruppe hat es in der Nacht zum Montag erwischt. Die Täter haben mittels der Hive-Ransomware dafür gesorgt, beispielsweise in einigen Geschäften nicht mehr mit Kreditkarte bezahlt werden konnte, außerdem konnten Kunden ihre früheren Bestellungen nicht mehr abrufen und somit keine Retouren veranlassen. Die Kriminellen wollten so 240 Millionen US-Dollar vom Konzern erpressen. Ob sie auch in den Besitz von Kundendaten gelangt sind, ist noch unklar.

Auch normale Nutzer sind gefährdet

Und nicht nur Unternehmen sind Opfer, auch jeder Mensch kann den Kriminellen in die Falle gehen. Ein Bombardement mit Spam-Mails nach einem Leak eines Onlineshops etwa ist da noch die harmloseste Variante. Schlimmer sind da schon Phising-Mails, mit denen die Cyber-Kriminellen ihre Opfer dazu bringen wollen, ihnen sensible Daten – etwa Passwörter oder Bankdaten – zugänglich zu machen. Diese Mails sind inzwischen so professionell und täuschend echt, dass selbst die Vorsichtigsten unter uns zu Opfern werden können.